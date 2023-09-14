移民署南區事務大隊嘉義縣服務站於9月14日舉辦「112年度新住民關懷網絡會議」，邀請嘉義縣政府相關局處及NGO團體等30個單位的夥伴們出席，會中除了說明新住民日常生活常見法令及消費權益保障外，更邀請臺灣嘉義地方檢察署盧浩權觀護人進行反賄選宣導，期能藉由關懷網絡會議，強化新住民及移工關懷服務溝通平臺，完善新住民關懷守護網。

明年（113）1月13日即將舉辦第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，盧浩權觀護人於本次會議向新住民宣導賄選型態、法律責任及檢舉賄選的管道與獎金，「揪」新住民朋友一同守護民主，呼籲勇於檢舉賄選，期能凝聚臺灣「未來公民」新力量，持續強化鞏固我國廉政、乾淨的選舉環境。

另外嘉義縣社會局也到場宣導「成人監護/輔助宣告」制度，對於因精神障礙或其他心智缺陷，致意思表示顯有不足的身心障礙者或老人，可依其程度聲請監護或輔助宣告，協助其生活及財產管理，保護他們不會因為欠缺判斷能力而做出不理性的法律行為，或是受詐騙蒙受財產損失，許多與會夥伴都是第一次接觸這項制度，對於已邁入高齡社會的臺灣，這項制度將日趨重要。

移民署嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署新住民關懷網絡會議是一張結合中央與地方、公部門與NGO團體間的關懷守護網，藉由一年一次的新住民關懷網絡會議，不僅可深化新住民關懷服務的網絡聯繫及資源連結，也透過公私夥伴的經驗交流、互動討論，激盪出更加創新、完善的新住民服務。

此外，透過會中反賄選宣導活動，提升新住民對於賄選的認知能力，降低誤觸賄選法網的風險，並鼓勵新住民朋友面對賄選情事，要勇敢拒絕並勇於檢舉，建立社會反賄共識，共同維護臺灣乾淨選舉的風氣。