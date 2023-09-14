聯結車駕駛變換車道不慎，追撞右前方轎車，轎車旋轉180度才逆向停在內側車道，無人受傷。（翻攝畫面）

今（14）上午7時許，一名58歲的沈姓男子駕駛聯結車，行經台64線西向8公里，從內線車道往右變換車道，不慎追撞開轎車的69歲謝姓男子，謝男連人帶車旋轉180度逆向停在內側車道，幸好無人受傷，經檢測雙方都沒酒駕，詳細事故原因待進一步調查。

警方獲報後，蘆洲警分局成州派出所、交通分隊警力到場疏散交通並現場戒護，避免二次車禍事故。當下未波及其他路過人車，現場沒有人受困、受傷，肇事雙方沒有酒駕，後續仍待警方調查釐清肇事原因及責任歸屬。