觀旅局在世客博期間，邀宜蘭縣政府與南投縣政府號召偏鄉學校學生參與世客博文化教育之旅，認識國際與台灣客家文化及土地故事、走訪桃園景點。（蔡明亘攝）

桃園市政府今邀宜蘭與南投雙縣，3縣市在世界客家博覽會縣市交流，南投縣長許淑華與宜蘭副縣長林茂盛帶領學生參觀世客博，現場也邀請桃園吉祥物ㄚ桃、園哥與600位師生同歡。桃園市長張善政表示，盼師生透過這次交流，好好認識桃園及不同客家文化。許淑華也說，未來會與張善政一同串聯行銷農業與觀光。

觀旅局在世客博期間，邀宜蘭縣政府與南投縣政府號召偏鄉學校學生參與世客博文化教育之旅，認識國際與台灣客家文化及土地故事、走訪桃園景點，盼藉2日旅程拓展宜蘭與南投偏遠地區孩子們對客家文化的認知與桃園觀光印象。

今日活動中，張善政、許淑華及林茂盛，和學童們一起玩「特產扭蛋機」，轉出來自桃園的大溪豆干、南投的日月潭紅茶及宜蘭的牛舌餅，透過地方名產推薦與交流，鼓勵民眾在國內旅遊時多選購在地名產。

張善政表示，感謝南投與宜蘭縣府支持世客博，規畫台灣館展區，豐富展覽內容，相信孩子們能透過這次參訪，除了認識客家文化外，也能認識桃園還有許多好玩的觀光景點，例如世客博主展區所在的青埔，除台灣館與世界館外，還有大型商場、Xpark水族館等，歡迎孩子們日後再訪桃園。

許淑華指出，南投48萬人中有9萬客家人口，集中在國姓鄉，今參訪5校也都來自國姓，盼學生們透過深度文化學習之旅，了解各地不同的客家文化，增加多元學習機會。未來也會和張善政一起，探討如何藉彼此優勢，串聯農業與觀光互相交流行銷，帶動地方景氣。

許淑華提到，南投10月7至15日將辦理「南投世界茶業博覽會」，歡迎大家到南投買茶、識茶、體茶與觀光。另國姓鄉公所將於11月10至12日辦理「國姓搶成功」活動，包括推戰船競賽、祈福遶境慶典、客家流行歌曲比賽、農特產市集等活動，歡迎大家到國姓體驗在地客家文化。

林茂盛表示，這次宜蘭的孩子們都相當期待參訪世客博，能認識客家文化的歷史、傳統、內涵等。宜蘭客家人口約6.5萬人，主要聚集在冬山鄉，縣府每年辦理相關活動傳承在地客家文化，另在本土語言教學中，也融入客語學習，將客家向下扎根。縣府也積極推動客庄創生營造，例如以蘭陽大興振安宮為起點，設客家文化故事館，連結客家聚落的「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」，還有「三山國王客家文化節」，邀民眾前來體驗客庄文化。

桃園觀旅局長周柏吟說，民眾走訪桃園可選擇米干脆、大溪豆花、古早味手撕蛋糕、客家菜包與客家麻糬等作為名產伴手禮；宜蘭也有鴨賞、金棗蜜餞、宜蘭餅、奶凍捲和羊羹等地方特產；南投除日月潭紅茶，還有阿薩姆紅茶、凍頂烏龍茶、高山茶等，而國姓咖啡、巧克力、水果佳釀及苦茶油也是送禮自用兩相宜，歡迎支持桃園、宜蘭與南投的特產好味道。

周柏吟說，桃園、宜蘭與南投觀光景點資源豐富，不僅有森林遊樂區，例如桃園拉拉山森林遊樂區、宜蘭明池、棲蘭、太平山森林遊樂區及南投溪頭森林遊樂區等，更有多處溫泉，例如桃園嘎拉賀野溪溫泉、宜蘭礁溪溫泉及南投埔里、廬山與東浦溫泉區等。

周柏吟介紹，觀旅局今年打造「探索北橫」觀光品牌，結合山岳健走、生態農遊、部落體驗、人文走讀、尋訪秘境、戶外旅拍、公路旅遊、極限運動等推出「6大主題遊程」，也歡迎大家到復興區民宿住一晚，一同探索北橫。