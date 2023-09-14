金鐘獎今日公布入圍名單，《人選之人－造浪者》共獲得14項提名，入圍獎項包含最佳迷你劇集獎、導演獎、編劇獎、最佳女主角（王淨）、最佳男配角（卜學亮、戴立忍2項）、最佳女配角（賴佩霞、蔡亘晏2項）、戲劇原創歌曲獎、戲劇配樂獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇類節目攝影獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目美術設計獎，堪稱迷你劇集獎項大贏家。

可惜的是，劇中飾演文宣部主任、副主任，備受觀眾喜愛、且入圍呼聲極高的黃健瑋、影后謝盈萱都槓龜成為遺珠，實力派演員黃健瑋疑因捲入「＃MeToo」性騷風暴，而榜上無名，不過他戲裡戲外的老婆蔡亘晏（爆花）則入圍女配角獎。

製作人林昱伶獲知入圍佳績後開心表示：「入圍就是非常大的肯定！謝謝評審讓這群幕前幕後的造浪者被看見，今天心情真的非常激動，期待這部集結眾人之力完成的作品，能在金鐘獎殿堂上獲得好成績！」

導演林君陽此次以《人選之人－造浪者》入圍迷你劇集（電視電影）導演獎，他今與團隊同步鎖定轉播並表示：「對於獎項都盡量保持平常心，除了討論演員們在角色上的優秀表現，我也希望更多幕後工作人員可以上台，讓他們的辛苦和所有在細節上的琢磨能透過獎項被大家看見，期待《人選之人》會有好成績。」

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