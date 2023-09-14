「集章趣」活動再推出「活動紀念帽」加碼兌換，今年再度邀請「新竹艦」擔任海上護衛並於21日下午2時到5時停泊在蘇澳港第13號碼頭開放給民眾參觀。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭年度最大宗教盛事「2023蘭陽媽祖文化節」將於9月22至24日盛大登場，縣政府特別規畫多項獨家限定好康，其中「集章趣」活動再推出「活動紀念帽」加碼兌換，今年再度邀請「新竹艦」擔任海上護衛並於21日下午2時到5時停泊在蘇澳港第13號碼頭開放給民眾參觀。

縣府今（14日）宣布，先前推出的「乘風海上、行腳蘭陽」專屬限定深受全台民眾好評，報名情況踴躍；遂再推出「活動紀念帽」加碼限定好康，活動第1天11時至下午1 時於頭城烏石港集章趣服務台發放限量600張集章卡，遶境期間全程參與並集滿5處紀念章，第3天即可至天照宮憑卡兌換活動紀念帽1頂。

去年海巡艦「新竹艦」首度開放登船參觀，讓民眾目睹國造國艦的風采，今年縣府與海洋委員會海巡署再度攜手，4千噸級海岸巡防艦「新竹艦」二度參與遶境擔綱護衛海上遶境大任。今也正式對外發表活動主題曲「蘭陽媽祖」，歌詞以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸詮釋媽祖信仰，利用音樂的力量唱出媽祖庇佑眾生。

媽祖文化節舉辦至今已邁向第4年，連外國年輕學子都慕名而來，經在地扶輪社引薦，今年首次來自芬蘭、德國、日本、泰國、墨西哥、加拿大等國家的外籍學生共同參加遶境，他們興奮表示，希望藉由遶境活動體驗台灣在地宗教文化，認識媽祖傳說與廟宇的美，並分享給全世界的朋友。

縣長林姿妙表示，媽祖信俗已被聯合國教科文組織列入無形文化資產，成為世界重要民俗文化之一，期盼外籍交換學生透過實際參與體驗媽祖信仰與台灣人的友善與好客，了解在地文化，感受蘭陽媽祖的魅力。活動詳情可至「2023蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！