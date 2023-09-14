全球最大基礎建設證券管理公司之一的DWS資產管理，今天舉辦實質資產與基礎建設投資展望。DWS全球實質資產投資部主管暨投資長John Vojticek，分享對REITs和基礎建設資產的投資展望。John Vojticek相當看好亞洲商辦的REITs，台灣REITs規模具有極大成長潛力，而且看好台灣REITs在商辦投資比較高。

John Vojticek表示，實質資產具有多元分散效果，和通膨成正相關，當通膨走高時，利潤相對較佳。在2022年債券殖利率上升，甚至超過股票殖利率，但具流動性的基礎建設和實質資產報酬率更佳。

John Vojticek表示，美國GDP在今年2Q來到相對高點，達2.5%，未來恐步下滑走勢，預估到明年的年中甚至可能出現負成長；至於通膨，目前在3%左右，這個數字可能會維持一段時間。近期油價上漲，也不利於美國通膨降溫。

在台灣Reits市場方面，John Vojticek表示，據統計，目前台灣REITs規模只有33億美元，占實質資產比重也只有5%，占股票市值比也僅有0.2%，占比相對低，具有相當大的成長潛力。

亞洲中，日本的REITs規模達1581億美元，規模相對較大，占股票市值比約2.8%，過去5年表現也都相當不錯，年化報酬率在3.5~4%；但未來日本貨幣政策正常化，REITs的價格也會趨於合理，也就是不貴也不便宜。