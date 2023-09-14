天使球星大谷翔平和勇士強打小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.） 皆為兩聯盟MVP的強力競爭者，不過他們的年薪並非最頂尖。《FOX Sports》記者樂莎（Deesha Thosar）日前做出本季前20大最划算球員投資的排名，該排名只考慮至少打滿3個賽季的球員，新秀並不列入，透過WAR和年薪的比較來做出排名。

大谷翔平名列第17，樂莎認為，大谷翔平為天使帶來的收益遠超過本季年薪，且兩位最高薪投手韋藍德（Justin Verlander，本季年薪4330萬美元）、薛爾瑟（Max Scherzer）在投手丘上的表現不如受傷前的大谷。打擊方面也完全比下野手最高薪賈吉（Aaron Judge，本季年薪4000萬美元），就算大谷明年球季高機率只剩一刀流，不過仍可預見大聯盟史上最大合約的誕生。

遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）排行第2，過往他曾效力日職讀賣巨人，直到28歲才站穩大聯盟，2021年首次入選明星賽，不過賈西亞一直要到2027年才會成為自由球員，屆時他已經34歲。榜單中年薪最低的史蒂爾，已經成長為小熊王牌投手，勝場數和自責分率都名列全大聯盟第2，有望迎接生涯首座賽揚獎的肯定，小熊可以控制史蒂爾到2028年，樂莎認為球隊將會搶下與他簽下大約。

完整榜單（WAR和年薪皆為本季）：

20．阿隆索（Pete Alonso，大都會） WAR：3.3 年薪：1450萬美元

19．貝林傑（Cody Bellinger，小熊） WAR：4.2 年薪：1750萬美元

18．史奈爾（Blake Snell，教士） WAR：4.8 年薪：1600萬美元

17．大谷翔平（天使） WAR：10.0 年薪：3000萬美元

16．葛瑞（Sonny Gray，雙城） WAR：4.7 年薪：1270萬美元

15．小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.，勇士） WAR：7.3 年薪：1750萬美元

14．克勞佛（J.P. Crawford，水手） WAR：4.4 年薪：1000萬美元

13．歐比斯（Ozzie Albies，勇士） WAR：3.6 年薪：700萬美元

12．羅伯茲（Luis Roberts，白襪） WAR：5.1 年薪：950萬美元

11．華克（Christian Walker，響尾蛇） WAR：3.6 年薪：650萬美元

10．迪亞茲（Yandy Diaz，光芒） WAR：4.4 年薪：600萬美元

9．阿萊斯（Luis Arraez，馬林魚） WAR：4.5 年薪：610萬美元

8．史密斯（Will Smith，道奇） WAR：3.9 年薪：525萬美元

7．蓋倫（Zac Gallen，響尾蛇） WAR：4.5 年薪：560萬美元

6．金河成（教士） WAR：5.7 年薪：700萬美元

5．阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒） WAR：3.5 年薪：415萬美元

4．霍納（Nico Hoerner，小熊） WAR：4.7 年薪：250萬美元

3．吉爾伯特（Logan Gilbert，水手） WAR：2.9 年薪：76萬7300美元

2．賈西亞（Adolis Garcia，遊騎兵） WAR：3.6 年薪：74萬7760美元

1．史蒂爾（Justin Steele，紅人） WAR：4.4 年薪：74萬美元