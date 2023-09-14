美國《福斯新聞》周三（3日）曝光美國總統拜登兒子韓特筆記本電腦內2010年的電子郵件稱，在韓特暗示時任總統歐巴馬剽竊其父親的演講內容後，時任副總統的拜登說歐巴馬「沒有風度」。

報導說，2010年9月7日，也是時任總統歐巴馬在威斯康星州密爾瓦基市（Milwaukee）發表支持工會的演講一天後，韓特在一封發送給他父親的電子郵件中，引用了歐巴馬的演講內容。

韓特在郵件中寫道，「總統的言論很有意思：他們（他的祖父母）會告訴我，他們看到自己的父親或叔叔失業…這不僅僅是失去收入的打擊。這是對他們的尊嚴和自我價值感的打擊...不知道他從哪兒弄來的（這些言論）？我很驚訝他沒有用『要走很長一段路才能走完那一小段樓梯』做結尾。真是太神奇了。」

隨後，拜登回复韓特的郵件稱，「沒有風度」。

《福斯新聞》說，韓特顯然是在暗示歐巴馬剽竊了拜登2008年競選演講中的措辭，當時任職參議員的拜登，反覆談論失業對家庭的影響。

拜登當時說，「你知道，當失去一份工作或房子被收回時，對一個家庭來說，這不僅僅是經濟上的損失，也是情感上的打擊...這就像父母不得不做的那樣，要走很長一段路才能走完那一小段樓梯，就像我爸爸在我10歲的時候做的那樣，他走進孩子的臥室說，親愛的，我很抱歉，我很抱歉，爸爸失業了，或者媽媽失業了。」

關於相關報導，白宮、歐巴馬辦公室和韓特的律師均未回應《福斯新聞》的置評請求。但《福斯新聞》表示，拜登對歐巴馬演講言辭的憤怒尤其值得注意，因為他自己在1988年的第一次總統競選中，因剽竊指控而敗選。據雪城大學（Syracuse University）法學院的院長說，拜登在該院的第一年還抄襲了一篇論文，「在沒有引用的情況下，（拜登）使用一篇已發表的法律評論文章的5頁內容」。