日本男星大久保勇太來台發展六年，是受邀錄製《二分之一強》和《醫師好辣》等節目，上月31日卻因住家失火而倒臥在地，一度沒心跳呼吸，搶救後恢復生命跡象，但情況不樂觀，父母已抵台關心。男藝人孫協志今（14日）發文為大久保勇太集氣，盼他能早日醒來。

大久保勇太事發至今，已昏迷14天未醒，孫協志今在臉書寫下對大久保勇太的印象，「隻身一人來台灣讀書、工作，努力學中文，很乖也很有禮貌」，想不到一場意外的火災，大久保勇太昏迷14天都沒有好轉；孫協志透露，大久保勇太的媽媽從日本趕到台灣，每天陪伴、照顧、跟兒子說話，希望大久保勇太能聽到、早日醒過來。

孫協志看了於心不忍，悲痛地呼籲：「我知道這完全沒有根據，但還是懇請大家給他一份意念的力量，希望勇太能恢復健康，趕快醒來，真心的拜託大家，謝謝你們。」網友看了感同身受，紛紛留言祝福大久保勇太早日康復。

大久保勇太的經紀人本月1日發文透露，大久保勇太還在加護病房與死神拔河，昏迷指數只有三，情況不太樂觀，希望大家能給予力量，陪伴大久保勇太一起度過難關。據悉，8月31日凌晨3時有民眾發現公寓頂樓加蓋處冒出濃煙，趕緊報案求救，警方破門後發現倒臥在地板上的大久保勇太，火災發生詳細原因，警消仍在調查中，經紀公司呼籲不要多加臆測。