有巢氏房屋深耕社區20年，今年推動「社區友善貼心服務」，全台400多家加盟店均提供包括友善廁所、學童導護、應急影印、應急電話、友善休憩、愛心雨具、便民飲水、臨時上網、問路指引及行動裝置充電等10項貼心便民服務，以實際行動落實「社區大小事，就找有巢氏」精神。繼桃竹苗地區有巢氏房屋率先啟動「導護計畫」，有巢氏房屋嘉南區經管會也一同響應，捐贈導護相關用品給嘉義縣市的各級學校，打造更安全的交通環境。

幾年前在高雄曾發生一起國中老師值勤導護工作時遭撞傷事件，造成女老師永久失能，讓有巢氏房屋嘉南區經管會長黃至弘相當感慨，也引起一波導護安全問題討論。為強化學校交通導護安全，自8月份起，有巢氏房屋嘉南區經管會已捐贈10多所學校導護用品，包含400多件反光背心、300支導護旗、逾30個拒馬，讓導護老師或志工們在維持交通時無後顧之憂。黃至弘說：「導護老師或志工用心守護學生們的用路安全，他們的安全就讓有巢氏房屋來守護！」

有巢氏房屋推動社區友善貼心服務，落實「社區大小事，就找有巢氏」的精神。圖片來源：永慶房產集團

有巢氏房屋嘉南區經管會關心社區，也關懷社會，積極投入各項公益回饋，像是每季舉辦的捐血活動、每年一次協助身心障礙者輪椅輔具清潔活動，以及近期的導護計畫等，黃至弘補充，「我們沒有設定達成目標，也沒有時間限制，只要我們有能力，就會一直做下去。」哪裡有需要，「小巢」就去哪裡，未來也會持續關心在地，發揮企業的力量，幫助更多有需要的人。

身為「社區專家第一品牌」，7月起有巢氏房屋推動的「社區友善貼心服務」，讓全台加盟店化身成為鄰里朋友們的便利站，不論是外出累了想找地方喝水休息，或臨時需要借用廁所、愛心傘、充電設備等，有巢氏房屋都能免費提供服務，扮演大家親切又實在的「好厝邊」。歡迎全台各地有需要的民眾，向區域內的有巢氏房屋門市洽詢。

有巢氏房屋以專業、誠實的服務為客戶找到心中最理想的房子，以及合適的生活環境，也善盡企業社會責任，持續深耕弱勢關懷、填補資源缺口，傳遞善的力量，發揮正面影響力，回饋社會、創造共好價值，邁向和諧與永續社會。