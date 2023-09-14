大陸經濟近期表現不佳，出現了通貨緊縮以及資產價格下降等情況，市場擔憂與當年泡沫經濟破滅後的日本有點相似。日經中文網以「大陸重蹈日本覆轍？現在判斷為時過早」為題撰文分析現況。

報導提到，大陸房地產表現低迷，物價面臨下行壓力，可能出現無法擺脫低成長和低通膨的「日本化」。值得關注的是，大陸人口減少成為通縮的主因，自2020年代後半期開始，將以每年數百萬人的速度減少。

法國巴黎銀行證券首席經濟學家河野龍太郎指出，大陸購房核心群體的25~34歲的人口，在2010年代後半期已經達到頂峰，這也與1990年前後泡沫破裂的日本如出一轍，當時1947~1949嬰兒潮時期出生的人口，達到屬於購房主力的35~44歲。他示警，如果住房需求在結構上不斷減弱，調整可能會持續很長的時間。

高盛證券首席經濟學家馬場直彥說，在日本，因為經濟泡沫破裂帶來的巨大衝擊加上人口減少，導致經濟實力下滑，長期持續的經濟低成長和低通膨。他認為，大陸正在吸取不良債權問題引發強烈信貸緊縮的日本經驗，應該不會像日本一樣下滑，但下行壓力目前仍將持續。

至於大陸和日本的不同，曾擔任日本銀行調查統計局長的日本一橋大學教授關根敏隆說，大陸還有政策迴旋的餘地，但如果政策陷於被動，就有可能陷入通縮。日本的教訓是，一旦物價不會上漲這種觀念在企業和家庭中紮根，就需要相當長的時間才能擺脫這種狀況。

此外，大陸與1990年代的日本也有不同之處，國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，大陸的人均GDP（國內生產毛額）僅為近1.4萬美元，是美國的六分之一。而當時面臨泡沫經濟的日本是已開發國家，成長的空間有限，相比之下，大陸經濟成長空間巨大，關鍵在於能否推出具有激發潛力的政策。