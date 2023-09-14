炎亞綸槓龜。（圖／中時資料照）

黃健瑋槓龜。（圖／中時資料照）

第58屆金鐘獎今揭曉名單，夯劇《人選之人》因賴佩霞宣布參選，擔任郭台銘副手，加上先前黃健瑋捲入性騷擾風波，備受矚目，最終《人選之人》入圍多項獎項，賴佩霞、黃健瑋太太蔡亘晏接入圍迷你劇最佳女配角獎，黃健瑋則未入圍。另也捲入MeToo風波的炎亞綸，他主演的《我願意》，也入圍不少獎項，但他本人並未入圍個人獎。

戲劇類評審委員會主任委員唐美雲會後受訪，針對評選是否有受MeToo風波影響？她表示其實沒有，評審過程中沒有針對這件事討論，「關於這件事，評審們心中各自有一把尺，如何定調，評審沒有特別說明、訂規矩，反而投票時才發現很有默契地做這樣的選擇。」表示每次開會主要都是針對故事、演員、內容的表現作討論。

唐美雲透露評審過程大家先選出前10名，再就前10名討論，黃健瑋有在前10名？她表示第一輪就沒有黃健瑋。另炎亞綸是否有入選前10名？唐美雲模糊地說：「他們有的有報名，但就是以各自的表現來評論。」而最被看好的謝盈萱輸給同劇組王淨，唐美雲表示迷你劇的評選屬於第二組評委，她不太清楚。

至於賴佩霞宣布參選，是否會影響最終得獎評審？唐美雲表示：「我覺得不會 ，她參選是個人選擇，這次參賽已經是好幾個月前的事情了，名單之前就訂出來了，不是說她今天宣布我們才宣布她入圍，那後面會不會得獎，他們開會討論會以演員表現、藝術基礎出發，不會有其他考量。」

至於賴佩霞和郭台銘如果一起走紅毯？唐美雲笑說：「他們兩位走紅毯不再我回答，這是兩回事，要問主辦方三立或影視局。」