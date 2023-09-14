台中警烏日分局犁份派出所日前接獲報案，駱姓民眾表示小客車遭認識不的朋友竊取，警方循線發現失竊小客車流竄至台東縣台東市區，分局長立即指派員警前往台東查緝人車。

警方追緝近400公里，在當天下午4時許在台東市正氣北路攔查該車，當場將竊車的白姓男子逮捕，並在白嫌身上查獲毒品，全案偵訊後依法移送臺東地方檢察署偵辦。

警方受理後12小時內尋回失竊車輛，並於當晚11時通知駱姓車主領回，洛南聽聞後直呼不可思議，竟從台灣海峽追到太平洋，非常感謝警方能於短時間尋獲所失竊車輛。

烏日警分局分局長尤啓南在此呼籲汽機車車主，駕駛汽機車下車後、除應將汽機車鑰匙隨時取下、並將車輛上鎖，才不會遭不法之徒有機可乘，另若在住家附近有發現可疑陌生人徘徊，可隨即撥打110報案，並記下歹徒特徵或所駕車輛車牌號碼，警民合作共同打擊犯罪，營造美好的社區治安環境。

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