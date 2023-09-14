鄭文宗表示，此次文曄合併加拿大Future對文曄來說是全球化非常重要的里程碑，有助於文曄亞太客戶群對全球的布局。對文曄來講是很大的轉型，象徵文曄走向全球化。Future是一個全球性通路商，透過本次合併，文曄可以提供的產品品項變多，特別是在被動元件部分，且會有更深入的客戶覆蓋率，可以強化客戶的寬度、廣度。

鄭文宗表示，本次併購文曄面臨的爭者很多，約是在今年3月開始接洽，但是有鑑於雙方互補性極佳，故最後Future選擇文曄。文曄本身客戶群和Future非常少重疊，文曄有大於1萬家客戶，Future則有大於1.5萬家的客戶，透過合併可以全數覆蓋大中小型客戶，達到全面性的囊擴，有極大互補效應，雙方管理團隊對此次交易產品極大的信心，未來會採雙總部營運模式。

就財務面來說，鄭文宗表示，Future是一個零負債公司，每年會有大量現金流，所以有利於強化文曄未來整體現金流，更重要得是，Future的獲利是文曄的兩倍，一旦合併完成後，對文曄EPS的成長會有立即性的極大提升。