BenQ智慧照明產品以護眼科技為基礎，打造最舒適無負擔的光源。之前推出的螢幕掛燈，以獨家非對稱光型廣受好評，並成為螢幕掛燈領域裡的原創設計品牌，穩坐台灣電商平台累積銷售冠軍。這次針對筆電族群推出的LaptopBar筆電燈，更以「均勻舒適」、「智慧調光」、「磁吸掛取」與「輕巧便攜」四大訴求，提供筆電族即使在外也能擁有舒適穩定的照明表現。

相較於桌上型螢幕多半擺放在同一位置，光源問題較為單純穩定，筆電族則會在各種不同的室內外場所，如咖啡店、辦公室等地使用筆記型電腦，然而現場環境與所選定的座位，往往讓外部光源難以掌控，有時是明亮的白光燈、有時卻是昏暗的黃光燈，容易加重筆電族眼睛的負擔。LaptopBar筆電燈擁有BenQ專利3D環繞光，可過濾讓筆電族感到不適的眩光，避免光線直射入眼。在筆電鍵盤等主要區域，提供更為集中且方向性的主光；而在筆電四周，也能藉由分散式的柔和補光，讓整體工作環境維持明亮且均勻的照明狀態。

同時，燈臂本身也能隨著工作環境，調整為可集中於中央光源的收合模式，或是讓光源均勻擴散的展開型態，為筆電族找到最合適的照度表現，進而提升工作效率。LaptopBar筆電燈獨家內建環境光感應器，透過偵測現場光源，提供最合宜的明亮度表現，是市場唯一將照明區域自動調整到國家所建議500Lux照度標準的筆電燈。對光源設定有更進階需求的使用者，LaptopBar筆電燈也提供從2700K至5700K的七段式色溫，使用者可依照需求透過觸控滑桿自由調整亮度。例如，需要專注工作時，可調整到較高的5700K白光色溫；反之，回到家使用筆電追劇，想卸下一身疲勞並放鬆身心時，則可調整到較低的2700K暖色黃光色溫。

BenQ觀察到新世代的筆電除了超薄窄邊框之外，還有視訊鏡頭、防窺保護蓋等設計，反觀傳統筆電燈的夾式設計容易遮蓋到螢幕上緣，已不符現今潮流。因此，LaptopBar筆電燈在開發時即決定採磁吸組裝，使用零殘膠磁吸貼片貼在螢幕背蓋上，將空間還給筆電，易於拆卸之餘，無需受限螢幕與邊框厚度，即使更換新筆電後依然適用。

內建電池的LaptopBar筆電燈，在滿電狀態使用100%亮度時，可提供100分鐘的照明時間，在50%亮度下更提供長達160分鐘照明時間。當電力不足時，可使用Type-c連接電腦進行充電，讓LaptopBar筆電燈不間斷地照亮工作區域。