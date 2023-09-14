財政部今日公布統計通報，隨著2017年6月12日菸稅新制實施，國內產製或自國外進口紙菸每支紙菸每支調增1000元，也是每包20支調增20元，紙菸數量漸漸下降。

2020年因發生新冠肺炎疫情，各國封鎖邊境，經濟活動猝然停止，導致紙菸數量下降到17.3億包，為2002年以來實施《菸酒管理法》最低，2021年與2022年在外銷曾溫帶動下，分別回到19.6億包和19.4億，其中國大陸產紙菸占比在8成以上。

而酒類數量則是維持在8億公升左右，仍是以國產酒為主，但是進口商積極推展，進口酒的占比逐漸攀升，今年上半年已經超過5成，其中中國大陸占比最高，占總進口量的36％，其次是荷蘭占18％。

另觀察菸酒製造業及進口業者家數及負責人性別狀況，依今年7月底之家數統計，菸酒製造業342家中男性負責人占7成，或因偏屬勞動產業，以及男性在生產工具的掌握程度較為擅長。

菸酒進口業2556家，女性負責人占3成7，比重高於菸酒製造業，可能因屬服務銷售性質，進入門檻亦較菸酒製造業為低，故女性自行創業比重較高。

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