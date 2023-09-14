一名在公家單位任職的女子表示，公務員工作枯燥乏味，上班像行屍走肉，想利用下班時間兼職，以便未來轉換跑道，多數人認為一般公司行號工作量多又雜，「在外面被操過後，妳就不會這樣說了，妳就是過太爽」。
原PO近日於論壇《Dcard》指出，為了穩定的收入而考公務員，一年下來她覺得工作缺乏成就感，上班如行屍走肉般，好像只是在混口飯吃，感到很空虛。由於政府放寬公務員兼職規定，她有了下班後斜槓的想法，以便未來轉換跑道。
原PO尋求網友建議，「大家下班後都在做什麼？如何讓公務員枯燥的生活增添色彩？」文章上線，網友紛紛留言，「在外面被操過後，妳就不會有這種想法了，就是過太爽而已」、「身在福中不知福，多少人想考公職卻考不上，結果現在考上才在說人生沒意義」、「你會這樣覺得表示你的生活很穩定在舒適圈中，如果有經歷過業界的人情冷暖與公司冷血，就不會覺得行屍走肉了」。
其他人則建議她培養興趣，「可培養一些興趣，我自己放假會帶相機出門走走，用攝影來紀錄生活」、「賺錢就是為了享受，你應該要適度地揮霍，這樣就會更有動力上班」、「可以學才藝或運動之類」。
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