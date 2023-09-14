通訊軟體發達，看過的訊息都會出現已讀的標示，一名網友好奇，如果正在忙，看到曖昧對象或交友App剛認識的人傳訊息來，會不讀不回還是已讀不回。對此，大部分人都選不讀不回，卻有妹子對這行為心寒，不想跟他當朋友。

一名網友日前在PTT發問，如果正在忙的時候，曖昧對象或剛在交友軟體認識但還不熟的人傳訊息來，沒辦法馬上回覆，會選擇已讀不回還是不讀不回？若立場對調，會希望對方怎麼做。

問題拋出後，網友一面倒選擇「不讀不回」，「通常能回覆時再讀，不然有時候讀完想晚點回，結果忘了，被其他訊息洗到後面」、「已讀不回代表沒有想回；不讀不回可能是太忙，所以還沒看到。」但也有人選已讀不回，「我寧願已讀不回，不讀不回是根本不想讀你的訊息」。

過去Dcard上就有女網友問過類似問題，「已讀不回、不讀不回，哪個比較沒禮貌？」而她認為不讀又不回訊息最讓人不爽，對方不看她訊息，她會很受傷、心寒，並慢慢遠離這種人，連留言處中多數人也認為不讀不回很沒禮貌。