大陸近日發布福建對台示範區21條意見。陸委會今日表示，該意見是中共二十大以來對台單邊設定的「融合促統」統戰作為的一環，完全是中共一廂情願的做法、不切實際。陸委會呼籲回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，以促進兩岸良性互動。

大陸於12日晚間發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，國新辦今日上午更舉行記者會說明。陸委會今日下午發布新聞稿「相互尊重、對等溝通、摒棄單邊政治操作，才有助兩岸健康有序的交流往來」表明立場。

陸委會認為，該意見是中共二十大以來對台單邊設定的「融合促統」統戰作為的一環。綜合觀察其內容，乃是中共將既有的政策及措施加以彙整而成。陸方此次再度片面提出就學就業、社會參與、產業農漁科技合作、人文交流及廈金、福馬生活圈等措施，「試圖以『同等待遇、經濟利益』為掩飾，拉攏誘引我方民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，接受共產黨的領導，完全是中共一廂情願的做法」。

陸委會表示，當前中國大陸經濟景氣低迷、消費不振、青年失業率飆升、大型房地產商相繼出現財務危機、金融體系面臨系統性風險、企業經營環境持續惡化等問題，該意見的內容顯然企圖要吸納台灣資金、人才赴陸，藉此提振其內部經濟。「陸方若無法有效改善其內部經濟問題，相關『融台惠台』措施，均屬不切實際。」

陸委會指出，該意見提及「交流」21次、「合作」33次，顯見陸方也認同透過兩岸交流合作，才能營造合宜的互動氛圍，為此，陸委會再度提醒陸方，應該正視兩岸體制、生活方式與價值觀不同，陸方應尊重台灣人民對於自由、民主與尊嚴的堅持，且在兩岸逐步恢復交流過程中，涉及諸多政策、法規、行政執行及安全等問題，需要回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，並做妥善安排，方能保障民眾權益，促進兩岸良性互動。

陸委會最後表示，我方仍將全力維護台海和平穩定現狀、密切關注情勢發展、做好安全管理，促進兩岸健康有序的交流。