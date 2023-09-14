暌違18年後，日本職棒阪神虎隊有機會在今晚再度封冠，預期屆時將有大量民眾湧入大阪市慶賀狂歡。台灣外交部呼籲國人應避免前往鬧區，而有鑑於過去曾發生球迷集體跳入道頓堀川，專家也示警，該河水質「跟馬桶一樣髒」，奉勸別做傻事。

根據日本放送協會（NHK）報導，自2004年以來，位於大阪北區的日本分析化學專門學校就持續對道頓堀川進行水質調查，結果顯示已逐年改善，去年11月甚至出現瀕臨絕種的日本鰻魚在其中優游。但另一方面，大腸桿菌數仍然居高不下，去年8月的調查顯示，每100毫升河水中，約有1000個大腸桿菌。

根據日本厚生勞動省訂立的泳池標準，水中的大腸桿菌數必須是零。

日本分析化學專門學校教務部長宮道隆表示，雖然自己也是阪神虎隊的粉絲，但絕對會建議其他人不要跳入道頓堀川，「這就好比跳進馬桶一樣」。由於現在正是水溫高、容易孳生細菌的季節，跳河後可能導致腹痛、拉肚子，應該盡量避免。

阪神虎隊2003年拿下聯盟冠軍時，有超過5千人在道頓堀戎橋跳河慶祝，不幸釀成1人死亡、數人受傷。大阪當局預計今晚將出動1300名警力戒備，台灣外交部也呼籲國人避開人心齋橋、道頓堀、通天閣、甲子園球場等地，避免群眾失控發生憾事。