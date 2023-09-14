在一票科技股當中，英特爾既被視為是相對的價值股，也被認為是美中地緣政治緊張局勢下可能的受益者，過去一個月來竟搖身一變成為費城半導體指數中表現最好的個股。

Gabelli Funds投資組合經理Hendi Susanto表示，投資人對英特爾這檔股票又愛又恨，它還沒有走出困境，但在過去的幾個月來又展現出韌性。

英特爾在過去3周上漲近20%，相較之下，輝達（Nvidia）下跌約 5%，費城半導體指數漲幅不到2%。

此時正值美中兩國之間的緊張局勢持續升級，但華爾街對英特爾砸下重金的轉型戰略能否取得成功，進而重建過往在晶片技術領域的領先地位，仍然抱持保留態度。

在提到之前中國可能擴大iPhone使用禁令的傳聞時，Futurum Group執行長Daniel Newman表示，隨著中國加劇緊張局勢，美國必須備妥台積電的備案，而英特爾是唯一有能力提供類似服務的公司。現在英特爾的代工業務展現出一些動能，對長期投資人而言，這家公司已經成為一個非常令人感興趣的標的，尤其是它的估值基本上已經貶到像末日來臨。

過去三個月來，對英特爾2023年調整後全年獲利的預測大幅提高了65%。其執行長基辛格（Pat Gelsinger）在最近的一次法說會上向投資人喊話：「絕對不要懷疑我們實現目標的能力」。

在下周英特爾的重要活動上，基辛格也將發表談話。

英特爾的股價/預期營收比為2.9倍，以這項指標來看，英特爾成為費半指數中最便宜的股票之一。受到AI狂熱帶動，輝達今年來股價上漲了兩倍多，其股價/預期營收比逼近16倍。

儘管如此，疲弱的成長前景仍然削弱了英特爾的估值，其今年營收估將下滑17%，比彭博社預測整體半導體產業營收衰退8.6%更糟。雖然英特爾預期下年度營收可望成長12%，但仍遜於整體半導體產業明年可望成長15%。

這是對沖基金拋售英特爾股票的關鍵原因，也是為什麼華爾街對英特爾的前景仍然抱持懷疑態度。就買進、持有和賣出評級而言，英特爾是費半指數30檔成分股當中評級最低的公司。

過去5年來，英特爾股價下跌15%，同一期間費半指數上漲160%。

Mahoney Asset Management執行長Ken Mahoney表示，英特爾不再是一個災難故事，但我還不想成為買家，除非它有受到認可的AI策略，或者我們更清楚看到其轉型計畫正在發揮作用。這感覺就像英特爾還在下跳棋（checkers），而輝達已經在下西洋棋（chess）。英特爾一直處於落後。