國合會成立於1996年，秘書長李朝成大使表示，國合會為我國專業援外機構，為照顧國內外人員健康，駐外專業技術人員赴任前，國合會除會安排詳細的健康檢查，為保護其不受駐在國特殊疫情及流行病影響，也須完成世界衛生組織(WHO)針對派遣國家強制規範的必須性疫苗接種，國合會期望在與台灣東洋攜手合作下，讓國合會人員執行各項援助工作時，能夠不畏流感病毒威脅、專注竭力於援外工作。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，外交替代役與海外服務志工團的足跡遍亞太、非洲、加勒比海及中南美等國家，並提供公衛醫療、農林漁牧、資通訊等多項服務，充分看見青年充滿熱情與專業的行動力量，這與台灣東洋希望為全球醫病提供多元解決方案的熱情與專業相同。因此，希望藉捐贈細胞流感疫苗來保護國合會的援外力量，期許在不同維度上，實踐照顧更多人健康的利他使命。

侯靜蘭指出，細胞培養疫苗製程是目前全球疫苗發展趨勢，包含英美等先進國家都優先推薦接種，而台灣東洋作為提升國人健康的指標藥廠之一，除代理先進製程的細胞流感疫苗提升國人防護力外，也注意到各國開始建議65歲以上成人施打專屬疫苗的分齡接種趨勢，所以順利將專屬65歲以上成人的佐劑流感疫苗引進國內並於9月中旬正式上市。