隋棠婆婆、藝人賴佩霞今（14日）宣布參選，擔任總統候選人郭台銘副手，消息一出立刻引起外界熱議，其實她身兼多種身分，學經歷豐富，而她的二婚尪、豐康微流體晶片公司董事長謝志鴻，同樣擁有超狂背景，兩人當初的相遇過程，更是宛如瓊瑤小說，相當浪漫。

擁有2段婚姻的賴佩霞，1988年和第一任丈夫呂向榮結婚，育有2個女兒謝沛恩和謝沛庭，不過婚姻僅維持8年就結束，之後她再婚現任丈夫謝志鴻，2個女兒也改姓謝。

賴佩霞和謝志鴻是在飛機上相識，她形容過程宛如瓊瑤小說，當時她坐在窗邊，謝志鴻邊吹口哨邊唱歌坐進來，「我在想這個人還挺陽光的」，然後對方開口跟她借報紙，賴佩霞稱讚「你的聲音很好聽」，於是他們在飛機上聊了14個小時。

而讓賴佩霞點頭答應再婚的原因，就是謝志鴻對孩子的用心，還有他的一句承諾「那天萬一妳不在了，我願意扛起妳兩個女兒的撫養權」，讓她感動不已，兩人結褵23年恩愛如昔，沒有吵過架，她也表示遇見現任丈夫，才真正享受幸福的感覺。

其實，謝志鴻學經歷也超豐富，畢業於成大電機系、美國辛辛那堤大學電機工程博士，回國後擔任全友電腦共同創辦人、副董事長，是最好留美返台的科技新貴，被稱為「掃描機之父」；他在60歲退休後，轉到創投業發展，近年專注生醫科技業，投資5家生技公司，豐康微流體晶片公司創辦人洪建中是他的學弟，因此邀請他出任董事長。