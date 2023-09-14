日本茨城縣土浦市的「常總學院中學校」，昨天下午14名學生因身體不適送醫治療。校方表示，學生稱當時空氣飄散著像是油料的臭味。而日本警方及消防人員還在釐清原因。

日本放送協會（NHK）報導，校方說明當時14名學生在校舍2樓的教室上課，為了防疫開啟教室窗戶保持空氣流通。而校方於下午3時過後，通報消防局稱「飄散著像是油料的臭味，有學生出現頭痛、噁心等症狀」。

日本消防局表示，14名學生送醫後均有意識，症狀輕微。消防人員跟土浦警察署調查校舍後並未發現異常，仍在持續釐清當時的狀況及事發原因。