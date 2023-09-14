日本茨城縣土浦市的「常總學院中學校」，昨天下午14名學生因身體不適送醫治療。校方表示，學生稱當時空氣飄散著像是油料的臭味。而日本警方及消防人員還在釐清原因。
日本放送協會（NHK）報導，校方說明當時14名學生在校舍2樓的教室上課，為了防疫開啟教室窗戶保持空氣流通。而校方於下午3時過後，通報消防局稱「飄散著像是油料的臭味，有學生出現頭痛、噁心等症狀」。
日本消防局表示，14名學生送醫後均有意識，症狀輕微。消防人員跟土浦警察署調查校舍後並未發現異常，仍在持續釐清當時的狀況及事發原因。
日本茨城縣土浦市的「常總學院中學校」，昨天下午14名學生因身體不適送醫治療。校方表示，學生稱當時空氣飄散著像是油料的臭味。而日本警方及消防人員還在釐清原因。
日本放送協會（NHK）報導，校方說明當時14名學生在校舍2樓的教室上課，為了防疫開啟教室窗戶保持空氣流通。而校方於下午3時過後，通報消防局稱「飄散著像是油料的臭味，有學生出現頭痛、噁心等症狀」。
日本消防局表示，14名學生送醫後均有意識，症狀輕微。消防人員跟土浦警察署調查校舍後並未發現異常，仍在持續釐清當時的狀況及事發原因。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。