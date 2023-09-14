巴西進口蛋爭議持續延燒，國民黨民代日前質疑，「超思」進口的巴西蛋主要來自禽流感疫區、進口蛋有效期限有疑慮等問題。農業部昨發布貿易時序說明圖卡，堅稱最後一批巴西蛋是5月底包裝、6月分開出貨。農產運銷專家「Lin bay好油」林裕紘則直言，「那就是6月出口的貨」，並指出巴西關務系統的出口紀錄，6月出口到台灣的雞蛋分別來自4個州，其中兩個州就有宣佈緊急狀況。

農業部13日晚間在臉書粉專發布說明圖卡，批評國民黨民代和少數網友是「混淆啟運時間與包裝日期」，並指出時間序是，「最後一批專案進口的巴西雞蛋，是在 5/30 包裝」、「因航班問題，雞蛋分成不同貨船運回，出口日分別在 5/30、6/1、6/8」、「最後一批巴西專案進口雞蛋是在 7/17 到岸」、「經海關查驗、邊境檢疫等過程確保安全後，才會有8月放行提領」。

針對「6月以後有沒有從禽流感疫區進口巴西蛋」，林裕紘今(14日)在臉書粉專「Linbay好油」發文表示，「巴西的系統比台灣的還要清楚跟齊全，貨品的出口還可以查到出口州，六月之後巴西關的出口紀錄來自四個州分別是：Espírito Santo、Mato Grosso、Minas Gerais、Tocantins，其中Espírito Santo、Tocantins 就是來自八個宣佈緊急狀況的州。」

林裕紘也直言，連供應源來自四個州，農業部都可以做圖卡澄清說是同一批貨在5月30日做好，分開出，導致報關在6月。那就是6月出口的貨，有什麼好爭議的嗎？