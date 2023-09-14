蘇澳鎮公所今（14日）在中興文化創意園區盛大舉辦「蘇澳多元農遊培訓成果發表會」。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

活動現場展示「蘇澳四季農遊攝影作品」，盡現蘇澳的人文風土及特色風貌，更擺滿琳瑯滿目的農產品及加工品。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

活動現場展示「蘇澳四季農遊攝影作品」，盡現蘇澳的人文風土及特色風貌，更擺滿琳瑯滿目的農產品及加工品。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳鎮公所今（14日）在中興文化創意園區盛大舉辦「蘇澳多元農遊培訓成果發表會」。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮公所攜手農業部農村發展及水土保持署力推「蘇澳多元農遊方案資源整合計畫」，今（14日）於中興文化創意園區盛大舉辦「蘇澳多元農遊培訓成果發表會」，凝聚「青創力」並呈現「蘇澳農遊」核心創生精神及「蘇澳嶄新農遊特色」。鎮長李明哲表示，期盼藉由此計畫能廣開知名度，衝一波蘇澳農遊熱。

公所說明，今成果發表會呈現最近一年積極參與其中的農遊夥伴及觀光業者在多元農遊計畫裡的執行狀況；包含計畫初期，先進行跨域資源盤點84家業者，並引進產官學界組成的專家小組，對32家業者進行個別訪視與增能培訓57小時，藉此優化蘇澳農遊環境，挖掘社區亮點，以提升農村接待旅客的實力。

中期則由公所號召組織4次「農遊踏查團隊」並召開12次旅遊籌備會，強化農遊路線的主題性，確保旅線進行的順暢度；最後，再鎖定整體遊程故事，推出3大主題、6條農遊旅線。豐富的蘇澳農遊行程，可見蘇澳神農事，山珍海味小旅行活動網站（https://suaoliontravel.jwimarketing.com/） 。

公所也廣邀網紅及部落客，透過農遊旅線踏查的機會，親身體驗蘇澳山海之美以及各式DIY的樂趣，在部落格、粉絲專頁逐一曝光旅遊心得，讓「蘇澳農遊」一舉躍上搜索引擎；為加深品牌印象並進行景點推廣，公所也祭出「蘇澳山海旅遊集章護照」，透過旅遊集章及抽獎活動，鼓勵旅客來走訪蘇澳的農遊景點。

李明哲表示，透過培訓課程及經驗分享，參與者獲得更多蘇澳農漁特色與產地現況，掌握全台農漁加工產業發展趨勢，進而激盪出更多創意，以運用在自家農產品開發及農村社區亮點營造上，盡現蘇澳的人文風土及特色風貌，盼能廣開知名度，衝一波蘇澳農遊熱。