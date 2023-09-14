論壇Dcard上有網友透露，實領薪資34,900元，上網查才發現雇主勞保只幫他保28,800元，她大驚，「這應該不是正常期況吧？」，不少網友建議原Po盡快詢問勞保局。勞保局指出，勞保應以高於薪資的最近一個級距來投保，高薪低報不僅違法，還會影響各項給付金額，最終吃虧的是勞工自己。

有網友以「勞保級距」為題向網友請益，她表示，她實領薪資是34,900元，但上勞保局網站一查才發現，雇主只幫他保了28,800，她困惑並詢問網友，「這樣應該是不正常的吧？」、「是不是應該要保到34,800這個級距呢？」

不少人回應，「不正常。高薪低報」、「之前我們老闆也高薪低報，差額用現金給 然後就被前員工檢舉罰了很多錢」、「看了樓上網友敘述，跟之前遇過補習班一樣！用話術說我可以少繳一點」、「是真的少繳一點，但權益也跟著少了」、「如果妳薪水是34,900，那妳要保的級距是36,300，不是34,800喔！要大於妳的薪水，而且是用扣勞健保前的金額去看」。

根據勞保局規定，勞保投保薪資有13個級距，只要薪資高於某個投保級距，企業就要以下一個投保薪資級距加保；以月薪3萬的勞工為例，前後級距分別是28,800元和30,300元，該勞工就應以30,300元加保；如果雇主投保薪資低於月薪資總額，就是高薪低報，不僅違法，還會影響各項給付金額。

以上述月薪資3萬的勞工為例，以30,300元加保，每月保費要3,333元，用26,400加保，保費只要2,904元。就各細項看，以30,300元加保，勞工負擔20%是667元，政府負擔333元，公司負擔2,333元，但單胎生育給付60,600元，普通傷病給付15,150元，職災傷病給付30,300元；若以26,400加保，勞工自行負擔雖然少了86元，政府少43元，公司少300元，但該勞工在請領2個月生育給付時，卻會少領7,800元；普通傷病少領1,950元；職災傷病少領3,900元。

勞保局提醒，高薪低報會直接影響勞工的生育給付、傷病給付、醫療給付、失能給付、老年給付、死亡給付及失蹤給付 額度，對整體權益是很大的影響；就業保險的相關保障如失業給付、提早就業獎助津貼、育嬰留職停薪津貼等，也會因為投保薪資低報跟著一起縮水。