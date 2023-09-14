第58屆電視金鐘獎今（14日）揭曉入圍名單，陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧主持的台視《哈囉!毛小孩》，入圍「益智及實境節目主持人獎」。5位主持人獲得評審青睞，心情相當興奮，陶晶瑩表示：「這是大家的節目、大家的功勞，這是一個很有趣很平實的節目，能夠受到大家喜愛真的很開心很感謝。」

許富凱透露得知消息時，正在工作路上，第一時間是經紀人向他道賀：「經紀人跟我說恭喜，我一時沒反應過來，緊接手機就傳來許多祝賀，真的很開心能跟毛小孩的夥伴們一起入圍金鐘，這是大家共同付出心血的甜美果食，這是我最好的生日禮物，謝謝金鐘獎。」

郭書瑤暖心喊話，希望能帶美容課程練習的狗模特「火金菇」在紅毯亮相：「很開心可以入圍，一直很喜歡毛小孩，也很榮幸可以跟主持夥伴們的合作，好希望可以帶我節目中的毛小孩夥伴『火金菇』一起走紅毯！」

黃偉晉透露自己入圍當下正在搭計程車：「謝謝評審喜歡我們，其實入圍很沒有實感，因為對我來說那些日子很單純，就是跟大家一起很用心的照顧毛小孩，大家的互動也都很輕鬆自然，總之就是覺得太日常了不像工作，所以完全沒有去聯想到入不入圍的可能，謝謝評審喜歡。他同時透露在得知入圍當下，正好在跟計程車司機起爭執，一得知入圍完全不氣了『隨便他要怎麼開要怎麼繞路我都ok，最後還給五星好評』。」

曹佑寧利用拍攝空檔關心入圍名單：「先聽到前面有熟悉的名字陶子姐、富凱時還沒意會到，直到聽到自己名字真的很驚訝，非常感謝台視、製作團隊的合作，還有我的夥伴們，陶姐、富凱、偉晉、瑤瑤，非常的感恩！恭喜大家！」