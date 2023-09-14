林秉聖（第2排左4）。（陳筱琳攝）

T1聯盟台北台新戰神14日舉辦正式成軍記者會，近日陷入合約風波的後衛林秉聖穿著0號球衣登場，表示自己從「0（零）」開始，專注球場一切，努力幫助球隊打出佳績，本周六展開的跨聯盟籃球邀請賽，也期待上場為球隊效力。

林秉聖加入台北台新戰神後，並未穿著熟悉的3號球衣，而是新的0號球衣，他回應：「選擇0號代表從零開始、從新開始，新球季為台北台新戰神奮戰，跨聯盟籃球邀請賽就看總教練安排，要我上場就會出賽。」

林秉聖表示台北台新戰神球風蠻適合他，「球隊球風兇悍、速度快、防守積極，和我的打球特色也像，新球季團隊目標就是幫助球隊爭取勝利，努力拚進季後賽、爭奪總冠軍，個人目標是希望磨練一號位（控球後衛）的能力，不管對上哪個對手都全力以赴。」

對於近日和新竹街口攻城獅的合約爭議，林秉聖仍是沒有多說，也知道自己從瓊斯盃就面對場邊球迷的不滿，他說：「我不看不聽那些場外的東西，就是專注球場、更認真訓練。」