澎湃新聞報導，在國際保護臭氧層日來臨之際， 2023年中國國際保護臭氧層日紀念大會14日在北京舉行，中國大陸生態環境部副部長趙英民在做主旨發言時說，自加入《關於消耗臭氧層物質的蒙特婁議定書》（《蒙特婁議定書》）以來，中國克服產業轉型、資金短缺和從業人員再就業等重重困難，積極採取措施淘汰受控物質，大力推廣綠色低碳替代技術，付出了巨大努力和代價，已累計淘汰消耗臭氧層物質（ODS）的生產和使用約62.8萬噸，占開發中國家淘汰量一半以上。

研究報告顯示，1991至2020年的30年間，中國在淘汰ODS過程中累計避免了約260億噸二氧化碳當量溫室氣體排放。

「人與自然是生命共同體，國際社會過去36年的蒙約成功實踐，證明面對全球性環境問題，唯有各締約方團結協作，共同應對，才能真正解決問題。」趙英民說。

趙英民表示，中國將與各締約方一道，堅決維護《蒙特婁議定書》作為最成功的國際環境公約36年來所取得的積極成果，堅持奠定《蒙特婁議定書》成功的各締約方共同但有區別的責任共識和協商一致的原則、資金機制和技術轉移機制等。用履約36年來的寶貴實踐經驗指引下階段更為重要的履約進程。

中國將嚴格有序管理生產和6個消費行業第二階段氫氯氟烴(HCFCs)淘汰行業計畫專案活動，幫助中小企業開展淘汰行動，確保實現各行業階段性履約淘汰目標。促進環境友好、符合節能安全要求的替代品和替代技術的開發應用。嚴格履行《吉佳利修正案》新要求，做好2024年HFCs配額分配和核發工作。推動相關行業綠色低碳轉型實現高品質發展。

為保護臭氧層，國際社會於1987年簽訂了《蒙特婁議定書》，商定開展保護臭氧層的全球行動，逐步停止生產和使用消耗臭氧層物質（ODS）。中國於1991年加入《蒙特婁議定書》，目前全球198個國家地區已經全部成為《蒙特婁議定書》的締約方，議定書被譽為全球環保合作的典範。

迄今為止，全球淘汰了近99％的ODS生產和使用，臭氧層損耗得到了有效遏制，議定書還顯著減緩了氣候變暖。根據聯合國環境署報告，預計到本世紀末將至少避免1億例皮膚癌和數百萬例白內障。