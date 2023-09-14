新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安14日前往即將於10月開放台北往新北方向的新中正橋視察工程進度。（新北市工務局提供）

中正橋改建工程現已完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉作業，正在趕辦道路鋪面及附屬設施中，雙北市長侯友宜、蔣萬安今（14）日赴將於10月開放台北往新北方向的新橋視察工程進度。不過，民進黨立委參選人莊銘淵今提出4項缺失，建議應暫緩通車。

中正橋改建工程2019年5月6日開工，由台北市政府新工處執行改建工程，4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。

新北市長侯友宜指出，中正橋是連繫新北市和台北市間的重要橋梁，考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市為確保市民每日通勤需要的安全，共同推動中正橋改建工程，提供往來雙北市民眾兼具安全便捷及美麗的新橋梁。

工務局長祝惠美指出，中正橋新橋鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，是國內跨度最大的三點式鋼拱橋，但考量中正橋是雙北重要交通動線，施工期間交通不可中斷，因此採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，新中正橋同時配合施工進度採多階段進行通車。

祝惠美表示，施工採用的主梁夾推工法及鋼拱肋提升工法，均為國內首次應用在鋼拱橋梁，寫下國內工程新的紀錄。中正橋改建工程總經費大約33億元，其中新北市政府分攤12.4億元。

新工處長王益翔說明，新中正橋台北往新北方向預計於雙十連假10月7日起通車，行車動線分別是外線2車道和機車道，以及舊橋1車道暫時繼續使用。通往新北環快及堤外匝道車輛請由新橋外線2車道銜接，新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行。

針對中正橋改建工程，民進黨立委參選人、永和後溪里長莊銘淵表示，中正橋改建工程原定9月30日台北往永和方向通車，現又分為10月7日及11月8日兩次通車。台北市近期建築工安意外頻傳，種種問題甚多待處理，在未完全解決之前，建議重組超然公正、客觀第三方專業機構，邀請專家學者會勘前，應暫緩通車。

此外，對於改建工程，莊銘淵提出4項缺失，工期嚴重脫期，已延後工期兩次；永和往台北線不可能如期通車，明年2月底通絕對跳票；工程設計一再變更，預算一再增加，有浮濫之嫌，相關主管機關及民代顯然未盡督導之責；如今又再延後通車，一再跳票的情況下，要求徹底安全檢測。