桃園購物節將於15日起跑，只要上網登錄桃園境內8至11月消費滿300元發票，連續8周抽電動機車、每月送20萬家電任你選、壓軸送百萬購物金和Toyota電動汽車。(蔡依珍攝)

桃園購物節將於15日起跑，只要上網登錄桃園境內8至11月消費滿300元發票，連續8周抽電動機車、每月送20萬家電任你選、壓軸送百萬購物金和Toyota電動汽車。(蔡依珍攝)

桃園購物節將於15日起跑，只要上網登錄桃園境內8至11月消費滿300元發票，連續8周抽電動機車、每月送20萬家電任你選、壓軸送百萬購物金和Toyota電動汽車。(蔡依珍攝)

桃園購物節將於15日起跑，只要上網登錄桃園境內8至11月消費滿300元發票，連續8周抽電動機車、每月送20萬家電任你選、壓軸送百萬購物金和Toyota電動汽車，市長張善政直喊桃園是購物天堂，除了有國際品牌雲集的華泰名品城，還有許多在地特色美食、名產和文創品，鼓勵全台民眾周休假期或中秋、國慶連假來桃園買爆。

經發局長張誠指出，只要今年8月1日起到11月30日期間，在桃園市登記的實體店家或數位銷售通路開出的發票，上桃園購物節官網註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號，每300元1筆序號、250間特約店家序號還能雙倍送，他舉例，假設一般店家消費1000元，就能獲得3筆序號，特約店家就能獲得6筆序號，每張發票最多獲得600組序號。

張誠提到，獎項總值超過千萬元，自10月6日起，每周五、連續8周「周周抽」電動機車和電動手錶，今年更推出「心頭好禮月月抽」及「百倍奉還抽」2種創新贈獎活動，「心頭好禮月月抽」將於10月和11月各抽出1位幸運兒，提供家電產品清單讓得獎者自行勾選，上限20萬元，讓民眾挑選最符合需求的超值獎品。

張誠說，最終壓軸除送出1台Toyota百萬電動汽車，另有「百倍奉還抽」，幸運兒將獲得發票金額100倍的購物禮券，若有餘額再順延給下一位得獎者，有可能1人獨得100萬、也有可能多人分得100萬，多樣大獎要讓得獎者都滿載而歸。

張善政說，桃園是非常值得來逛街消費的地方，除了有國際品牌林立的華泰名品城，還有更多桃園獨有、別的地方買不到的在地特色產品和美食，像是大溪豆干、龍潭花生糖等，希望透過桃園購物節，結合商圈力量打造桃園購物天堂形象，將桃園消費經濟帶到另一個層次，鼓勵北部、甚至全台遊客，周休二日、中秋和國慶連假到桃園消費，讓桃園優質購物環境全台都能周知。