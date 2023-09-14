外貿協會主辦的國際航太暨國防工業展14日於台北登場。由於近年無人機應用範圍廣泛，在全球掀起熱潮，因此無人機成為展場一大亮點。專攻小型無人機市場的璿元科技，展示重量小於2公斤的先進主力機種SkyMini以及全台首創具備AI運算力的機載電腦，因此備受國內外買家關注。

璿元科技領先全台，開發出具備AI運算力之機載電腦。（圖片來源：品觀點拍攝）

璿元科技執行長周玉端展示重量小於2公斤的先進主力無人機種SkyMini。（圖片來源：品觀點拍攝）

璿元科技執行長周玉端表示，此次參展呈現重點為小型化、智慧化的無人機與相關次系統組件，包括今年最新交付使用的集群式無人機SkyMini A+、重量小於2kg適合一般巡檢用的SkyMini、具備15TOPS AI運算力的微型化電腦，目前相關影像識別與應用現正與宏碁團隊進行合作開發。

另外，璿元科技也領先業界率先發表智慧電池與數圖控合一遙控器，並與國際知名資料管理大廠 Synology 群暉科技合作研發DAFE(無人機監控管理生態系)，可應用於河川巡檢、資產管理與石化廠監控。其中整合2D(定置式攝影機)/3D(無人機攝影機)影像獲取裝置提供即時影像，讓管理總站能依據發生事件進行各攝影機操控、查看及資料蒐集分析功能，搭配群暉科技研發的一站式影像監控管理系統 Surveillance Station，可以做到集中管理並提供異地封存及雲端儲存服務。

璿元科技創立於2013年，長年響應政府國防自主政策，是目前國內自主開發無人機廠商中，少數具有量產實績的 MIT品牌，四年來共銷售出224架無人機組，主要包含國家實驗研究院89架、台南高工60架、台電44架、遠東科大10架、公路總局五工處6架等，是國內少數能大量交機的廠商，長期目標是取代佔全球70%無人機產量的中國大疆創新科技。

璿元科技服務內容包括客製化協助客戶進行無人機測繪、土木建築設施巡檢、智慧城鄉發展、環境監測及專業教育訓練等項目，是台灣極具核心競爭力的創新型公司。主要技術深化領域在小型化系統整合及無人機測繪應用，已完成發表的產品有：ISR(檢查、監控及搜救用)無人機、小型整合式地面控制站及智慧電源供應系統等；在應用服務中，產製影像地圖的精確度上已可提供給地政單位進行地籍測量使用。面對現今無人機蓬勃發展的市場需求，周玉端指出，璿元科技將積極研發軍用商規無人機、建構零組件產業供應鏈、建置無人機組裝產線及擴大應用服務範疇，達成年營業額倍增的發展目標。