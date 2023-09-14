台東街道日前出現體型超過30公分的龜類，經研判是地球上最古老的爬行動物擬鱷龜，成為台東首次在戶外發現的外來種鱷龜科動物。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東街道日前出現體型超過30公分的龜類，經研判是地球上最古老的爬行動物擬鱷龜，成為台東首次在戶外發現的外來種鱷龜科動物。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

連日大雨後，台東街道日前出現體型超過30公分的龜類，經研判是地球上最古老的爬行動物擬鱷龜，因這類外來種沒有天敵且具危險性，已被經濟部列為禁止輸入的物種。目前這隻擬鱷龜由台東縣政府農業處暫時安置，這是台東首次在戶外發現的外來種鱷龜科動物，縣府已公告招領，呼籲民眾勿棄養。

台東民眾9日晚間行車路過山西路附近，發現路上1隻爬行動物，原先以為是穿山甲，仔細看是1隻大型龜類，於是將影片放上網站，台東縣政府農業10日發現後將牠捕獲，發現是1隻擬鱷龜，成為台東首例在戶外發現的外來種鱷龜科動物。

台東縣政府農業處畜產保育科技士蔡思聖指出，民眾9日晚間在台東市山西路接近太原路的國立空大學習指導中心旁拍攝到龜類爬行，經研判是擬鱷龜，縣府委辦團隊人員當日立即到現場尋找未果，林業自然保育署也指出擬鱷龜具危險性需捕捉。

生態工作者蔡緯毅指出，由於牠們在台灣沒有天敵，1次又可生產將近百顆的卵，一旦在野外有族群數量，會危害生態平衡。

擬鱷龜原產在美洲地區，是地球上最古老的爬行動物，壽命有100歲，最大體型有60公分，是肉食性動物，生活在淡水的環境，咬合力強，咬到人的手指會骨折，可能對於水稻田工作的民眾有危險性。

台東縣政府已公告認領尋找飼主，目前沒有民眾出面認領。依照動物保護法和野生動物保育法規定，違反公告禁止飼養、輸入或輸出的動物，可罰5萬元以上25萬元以下罰金，若是棄養也會被處罰2萬到10萬元，呼籲民眾不要飼養。