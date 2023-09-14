鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，他參選2024總統選舉的副手搭檔為資深女藝人賴佩霞，而賴在記者會談話時，一度提到郭不討喜、把民調搞低，對此，資深媒體人黃光芹直言，賴應該是很清楚，自己頂多只是4個月的臨演。

賴佩霞今於記者會表示，相信自己的朋友看到她站在台上，一定會眼睛瞪得比嘴巴大，心想在搞什麼，郭台銘的民調這麼低，她幹嘛要淌渾水；另外，賴還說，怎麼會有人（指郭台銘）如此不討喜，明明有不少優勢，卻把自己民調搞得這麼低。

不過，賴佩霞也說明，自己會答應擔任副手，是因為心裡出現「君子有成人之美」的聲音，覺得是對的事、又幫得上忙，就會全力以赴。

對此，黃光芹於臉書以「郭台銘的低潮，賴佩霞的高點」為題指出，賴佩霞在記者會上，有一段吐槽郭台銘的部分，自知失言而突然打住，「她虧郭董不討喜、民調低。想必賴心知肚明，她最多不過是4個月的臨演，但就是這4個月，可以讓她享受人生的高光時刻。」

黃光芹進一步分析，郭台銘找上賴佩霞，除解決副手難產的問題，由於這樣的跨界藝人没有政治前科，輿論也很難下手攻擊。