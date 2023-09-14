「風車畜牧場」近年來以品牌化發展，不僅取得金門羊肉認證合格，更研創出超美味的金門酒糟羊肉爐。(于家麒攝)

來自澎湖的洪銘志說，當初會答應來金門養羊其實是被大學死黨陳弘銘「騙」來的！(于家麒攝)

「風車畜牧場」目前豢養約600多頭純種與混種努比亞羊群，規模堪稱金門No.1。(于家麒攝)

陳弘銘(右)與洪銘志(左)這對大學死黨，談起創業歷程「你來我往」，看得出彼此間的好感情。(于家麒攝)

金門縣長陳福海也到「風車畜牧場」關心青農創業與地方創生之發展情形。(圖／金門縣政府提供)

位於金門東北角碧山村海邊、佔地約0.6公頃的「風車畜牧場」，是由返鄉青農陳弘銘與大學同窗洪銘志所共同創辦，以放牧羊隻為主，目前豢養約600多頭純種與混種努比亞羊群，近年來以品牌化發展，不僅取得金門羊肉認證合格，更研創出超美味的金門酒糟羊肉爐鋪貨全台農會據點，一推出便成為饕客的搶手貨。陳弘銘說，未來將朝飼育「有機羊肉」並搭配農場體驗遊程的目標發展，以地方創生、共享經濟的概念，結合當地特色及人文風情，開創在地畜牧業的新篇章。

談起返鄉創業的心路歷程，陳弘銘說道，從國立台灣海洋大學畢業後一時間也不知道要做什麼工作，於是決定先到國外走走看看，因緣際會下在澳洲打工度假時參與到畜牧業的工作，後來就連牧場、屠宰場、加工廠，甚至進出口相關行業都去歷練，加上他節儉又肯拚，每天幾乎都工作10幾個小時，很快就為自己存滿第一桶金，並帶著一身畜牧業的經營本領返回家鄉金門碧山村。

陳弘銘說，以他在澳洲打工的拚勁薪水其實算高，換算下來每個月大約折合新台幣10多萬元；返回金門後找工作卻讓他「茫然」了，月薪3到4萬元的工作根本做不下去。而看著家鄉後山荒廢的田地也讓他覺得很可惜，於是在得到父母的支持與資助下，加上自己在澳洲所學的畜牧經驗，毅然而然「入坑」養羊，從10頭、20頭，越養越多、規模也越來越大，人力上就出現了問題，就算已從校長退休的爸爸下場幫幫也依然不足，就讓他想起了同為離島生、家住澎湖的大學死黨洪銘志。

洪銘志說，當初會答應來金門養羊其實是被陳弘銘「騙」來的！陳弘銘跟他說，跟他一起養羊每天工作時間只要5分鐘，輕鬆自在，希望他能來幫忙；到了金門開始在牧場工作，剛開始真的只做5分鐘，開著「山貓」把酒糟飼料餵好、堆好，就下班去了；豈料後來一件件的工作加了進來，看著死黨如此的打拼，兩人也只能拼命的「撩落去」，成就了今日已有600多頭羊群的「風車畜牧場」。

談起自家牧場的特點，兩位青農透過縣府禽畜糞汙染防治設施改善計畫的補助，用以提高堆肥回收率，將堆肥集中腐熟後施作於牧草種植，並引進台灣「高床技術」，結合「半放牧飼養方式」，羊糞形成有機肥料回饋給農田，開創全新的循環農業模式，這種生生不息的循環農業，不僅帶來美味的食物，也為土地和環境帶來了愛的呵護。

陳弘銘表示，在金門的這片土地上，使用在地高粱酒糟作為飼料，加上堅持每天自由放牧3到4小時，據說放牧飼養的山羊，有著比穀物飼養的羊含有更高的O-mega 3，能改善體內發炎狀態，肉質也相對結實，鮮度更是百分百，是冬令進補的聖品

洪銘志也表示，作為一家畜牧場，當決定與食品銷售相關聯時，開始面臨許多推動和改革的挑戰。去年，牧場與雅芳羊肉爐技術產業合作，推出了「金門冷凍酒糟羊肉爐」，開始在全台各農會銷售據點販賣，因羊肉鮮美的口感，帶著獨特香氣，一推出就成為老饕的搶手貨，但也讓他們迅速認識到在物流和儲存方面存在著一些困難。為了因應這些挑戰，開始考慮製造常溫軟罐頭，這似乎已經成為一種必備的趨勢。

陳弘銘補充說，今年得知縣府建設處辦理「地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)」徵件，這對他們新產品的創新研發提供了重要助益和機會。於是透過申請地方型SBIR計畫，將想法付諸實踐，目標是創造一個全新的食品概念，且每個羊群都有隻引導羊群的「領頭羊」，而他們希望「金門酒糟羊」成為金門羊農的領頭羊，引領更美好的農業未來，也讓畜牧業這一個產業不只是有經濟面的價值，更能友善環境、帶動地方創生與青年返鄉、留鄉的機會，也期許讓金門畜牧業可以展開新的永續篇章。

對於創業路上所遭遇的困難，陳弘銘說，能解決的都已不是困難！目前最棘手的就是一直無法處理的「水源」問題，因牧場位置偏僻，自來水管線沒辦法接到場內，若要自己找人來接，不只得耗費巨資，還得挖路埋管，牽涉到私人土地等問題，只能先挖地下井暫時先用，但那水質時在又黃又髒，換了多少濾心過濾都沒用，羊群喝不到純淨的水質，也會影響到羊肉品質，這部分還望相關單位能協助解決。