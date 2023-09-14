俄羅斯通訊社今天引述俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人的說法報導，蒲亭和北韓領導人金正恩討論了將北韓太空人送上太空的可能性。

蒲亭和金正恩今天在俄羅斯遠東地區一處太空發射場舉行會談。俄羅斯的塔斯社（TASS）和俄新社（RIA）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們討論到，若北韓方面希望如此，（俄方）可讓一名北韓太空人接受訓練並送上太空。」

法新社報導，一旦成真，這將是史上首位上太空的北韓人。

蒲亭尋求與他同樣遭到西方排斥的國家領袖強化結盟，金正恩此時來到俄羅斯訪問。兩人在俄國的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面，根據克里姆林宮釋出的畫面，金正恩到場時兩人熱烈握手。

蒲亭與金正恩隨後參觀俄羅斯太空火箭安加拉號（Angara）和聯合2號（Soyuz-2）的組裝和發射設施，接著展開會談。

蒲亭表示，金正恩「對火箭技術展現濃厚興趣，他們（北韓）正在嘗試發展太空（勢力）」。

兩人的會面安排在太空發射場別具象徵意義，尤其平壤才在5月和8月二度嘗試將軍事間諜衛星送入地球軌道，皆以失敗收場。

南韓早在2008年4月就有首位上太空的太空人李素妍，當時她正是由俄羅斯的聯合號太空船（Soyuz Spacecraft）送上國際太空站（ISS）執行任務。

李素妍當時表示，希望自己這趟太空之旅能鼓舞南韓加強發展太空事務，甚至有助分裂的朝鮮半島和解。