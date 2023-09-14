雲林縣北港集雅軒舉辦「神應、復返」特展，展出25年前遭竊文物。（張朝欣攝）

雲林縣縣定古蹟北港鎮集雅軒，創立於清咸豐年間，為北港朝天宮迎媽祖僅存的北管軒社，25年前一批百年文物遭竊，軒員近2年透過樂曲同好、網路照片，陸續於宜蘭、台南、嘉義尋回，有如神助，14日於集雅軒舉辦「神應、復返」特展，感謝集雅軒祖師爺西秦王爺保佑，讓眾文物得以「物歸原主」。

北港集雅軒一批百年文物25年前不幸失竊，驚動文化界，眾人奔走尋找並向警方報案，卻一無所獲，成為北港藝陣界傷心往事。2年前，軒員透過宜蘭暨集堂尋回失竊的托燈座，近半年又藉由網路照片，從台南收藏家手中尋回鑼桿、鼓架、大彩牌；嘉義收藏家也捐回大彩牌的木雕片，消逝25年的珍貴文物就這麼神奇回歸。

集雅軒協會副理事長吳登興表示，之前集雅軒因年久失修老舊破損，經文化部、雲林縣政府補助，於2021年完成修復，此次失竊文物陸續尋回，大家都猜想是祖師爺西秦王爺的旨意，因為曲館若沒有修復，尋回的文物也無法獲得妥善保存，既然曲館已整修完善，便讓文物重回曲館再現光采。

吳登興指出，配合全國古蹟日，尋回的文物將於16、17日在集雅軒展出，也特意展出文物失竊當年的報紙報導，向祖師爺西秦王爺與先賢稟告「眾念至達、神應復返」，訴說文物失竊之痛以及回歸雀躍之情。不過回歸文物在失竊期間曾遭破壞導致缺件，計畫將透過募款進行修復。

吳登興說，此次特展也將展出集雅軒重修慶成紀念頭旗，該繡旗風格獨具，「北港集雅軒」字樣更以日據時期前經常使用的黃金繡線施作，歡迎各界到集雅軒欣賞珍貴北管文物，另外，曲館本身也是台灣少有的古蹟建築，值得細細品味。