怕胖團參與「諸羅搖滾」演出。（三立電視提供）

2023嘉義市搖滾音樂祭「諸羅搖滾」將於10月8日至9日一連2天在嘉義文化創意產業園區熱鬧開唱，共集結超過20組人氣搖滾樂團、以雙舞台馬拉松式接力演出，從中午12點開始一路不斷電唱到晚間10點；今（14日）公佈首波樂團卡司，包括金音獎最佳樂團無妄合作社、怕胖團、溫蒂漫步、溫室雜草等陣容，主辦單位更埋下伏筆，預告第二波陣容會有本土與國際級超夯樂團來驚喜助陣。

無妄合作社曾以首張EP《逃脫時間的鎖》獲金音獎「最佳樂團獎」殊榮，當年一同入圍有茄子蛋、告五人、落日飛車、LEO37＋SOSS及血肉果汁機，無妄合作社近年來已成為各大音樂節演出指標，對於要來嘉義演出相當期待：「我們想向廣大的網友求救，請看到訪問的聽眾朋友在IG限時動態tag我們嘉義該吃什麼！」

OBSESS成軍15年，被譽為「台灣emo指標性樂團」，受邀演出直呼：「好久沒回嘉，有點想嘉了。」對於美食指名想吃呆獅火雞肉飯，他們對嘉義的印象竟是「每次在嘉義表演都會下暴雨」；至於演出內容他們揶揄：「一如往常的帶來精彩的Talking」，深受年輕聽眾喜愛的溫室雜草，這回是第一次要來到嘉義演出，打趣說「想吃各個流派的雞肉飯，求在地人指引」。