俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）視察軍工廠‎

雖然俄羅斯面臨西方嚴厲制裁，但飛彈和彈藥生產卻欣欣向榮，甚至超過戰前水準。

綜合外電報導，西方官員擔心，隨著俄羅斯砲火增加，要是莫斯科加強攻擊基輔，還有其他地方的民用和能源基礎設施，可能意味著烏克蘭將有個異常黑暗的寒冬。

自從俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭後，美國和烏克蘭的其他西方盟友為了削減莫斯科軍力，不僅對俄實施嚴厲制裁，還軍援烏克蘭數十億計美元。美國官員估計，初期制裁迫使俄羅斯減緩飛彈和其他武器製造，前後至少有6個月。

不過，接著莫斯科就設法繞過西方制裁，到處鑽漏洞，透過鄰國，線上零售和假公司網路，進口美國技術。而這類走私不僅讓俄羅斯恢復軍事生產，甚至超越戰前水準。一位西方高級國防官員說，俄國在侵略烏克蘭前，1年能產製100輛坦克，但如今平均年產量卻達200輛。

此外，西方官員說，俄羅斯可望1年製造200萬枚砲彈，而這是西方情報機構戰前原本初估的兩倍。事實上，1名愛沙尼亞國防部官員說，俄羅斯目前生產的彈藥比美國和歐洲加起來還多，高達西方的7倍。

由於俄羅斯大量產製劣質軍備，因此製造成本遠比西方低。雖然烏克蘭的西方盟友正致力遏制俄羅斯的走私網，但至今仍未能顯著減緩相關交易。