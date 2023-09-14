台農公司日前引進「巴西蛋」因竄改效期標籤惹議，國民黨高雄市黨部昨派人到高雄地檢署告發台農公司詐欺，董事長卻自爆是「農業部叫他擔下來」。14日下午議員陳美雅再度到地檢按鈴，痛批農業部升格後失職，加告發農業部詐欺共犯。

台農蛋品公司販售的巴西蛋日前遭檢舉竄改有效期限，將9月24日到期的時間改為10月5日，與提供的食品及相關產品輸入許可通知有效日期不符。

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑及黨中央青年部副主任李昶志13日下午代表國民黨高雄市黨部到地檢署按鈴告發，強調台農竄改進口蛋的效期恐誤導消費者購買，涉嫌刑法詐欺罪。

莊為傑表示，這批蛋5月裝櫃進口，9月底左右就過期，畜產會釋出巴西蛋以後不可能沒有給製造日期，莊為傑質疑難道台農是有庫存壓力，還是延長銷售時間，才將這樣將標示改至10月5日，希望檢方介入調查。

台農董事長昨天責出面證實「農業部叫他擔下來、快點平息這件事情」。陳美雅表示，此次蛋蛋危機造成全民恐慌，到底有多少不合規定的蛋流入市面，全民都在關心。農業部已升格，理應也提升台灣的食品安全，但對於「蛋」的標示竟然沒有一個標準。業者昨天直接坦承「不知道」，農業部更叫他們自己標示，這是農業部的做事標準嗎？根本罔顧人民食安，民進黨執政下的農業部的把關標準在哪？

「可惡的民進黨，竟然要業者幫忙背黑鍋！」陳美雅痛批，此次進口蛋事件農業部絕對有責任，出事就要人民扛責，那要政府幹嘛？針對農業部的臭蛋事件，也看不到總統候選人賴清德出來表態，人民不只要用選票來表達憤怒，她更要告發農業部，要農業部負起責任。

「全世界沒有國家像台灣這樣！」陳美雅強調，政府針對進口蛋如何標示有效期限竟然沒有一定的標準，非常荒謬可恥。農業部欺騙人民，害人民吃下壞蛋，農業部、總統候選人賴清德、蔡英文總統都該出來表態，捍衛食安。

陳美雅強調，今日針對農業部失職，同樣以詐欺罪告發。