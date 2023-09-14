Lulu雙料入圍。（張鎧乙攝）

Lulu（中）不小心撞到鐵桿，露出痛苦表情。（張鎧乙攝）

Lulu（中）事後緊急冰敷消腫。（池宗玲攝）

一年一度的電視盛事「第58屆金鐘獎」今（14日）公布入圍名單，Lulu（黃路梓茵）以《綜藝大熱門》、《姐妹們的音樂萬萬歲》雙料入圍綜藝節目主持人獎，她受訪時表示很謝謝評審，「很感恩，有節目可以主持都是很開心的事」。希望哪檔節目得獎？她緊張地笑說，千萬不要問這個，「《大熱門》製作人剛有傳訊給我，說不想再看到我跟別人上台了。」

她去年與黃子佼以《婚禮歌手》得到金鐘獎，今年《婚禮歌手2》連入圍都沒有，原本要開錄的《婚禮歌手3》也受到黃子佼MeToo風波影響，導致胎死腹中；她坦言沒有入圍感到很遺憾，「我跟佼哥有一樣的共識，很開心我們有過一段快樂的錄製時間」。

她今天擔任金鐘獎揭獎嘉賓，不料在最後大合照時撞到看板的鐵桿，導致額頭脫皮、紅腫，全場人都擔心不已。為緩解緊張氣氛，去年金鐘獎得主、今年0入圍的柯大堡，故意開玩笑虧她：「金鐘獎的精緻度越來越高，不像有的人還入圍2項」，製造許多笑聲。