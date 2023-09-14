新北市貢寮國際海洋音樂祭將於15日在福隆海水浴場登場，除有30組樂團接力演出外，包括福隆沙雕藝術季、草地浪花音樂會、海洋風箏嘉年華等多元化的活動，再加上抽獎活動，都將讓夏日的東北角陷入狂歡的海洋。

新北市政府觀光旅遊局表示，除了精彩的貢寮國際海洋音樂祭，貢寮福隆海水浴場周邊還有很多有趣的活動，如：2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」於福隆海水浴場展至10／22(日)，超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕。

另外，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區也於16日及17日兩天，在福隆沙灘大草坪舉辦2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」，結合在地特色美食的野餐、異國美食餐車及文創市集等，以慢生活的方式讓民眾聆聽音樂會、享受美食及欣賞福隆蔚藍海景及晚霞。

此外，2023福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」則以「海洋‧奇想」為題，邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝，帶來一連串充滿巧思的風箏秀，讓風箏飄揚在福隆海灘彩虹橋右側沙灘區，為東北角景觀注入活力、潛力與創造力。

15日至17日活動期間，民眾在海祭活動現場或線上觀看Yahoo TV直播，掃描指定QR Code還能參加抽獎，有機會獲得iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPad、AirPods Pro及Jvita面膜及香水等多項好禮，中獎名單另於20日公布在「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動官方網頁。

轄區的新北市警察局瑞芳分局，也將活動期間實施交通管制，警方將在台2線濱海公路設置4個疏導管制點，第一個管制點在台2線與台2丙線岔路口，將基隆、宜蘭方向參與活動來車，引導進入臺2丙沿線雙邊停車，再轉搭乘接駁公車進入活動會場。

第二管制點在設於台2線、東北角海岸風景區入口（總統路）前，配合福容大飯店旅住車輛進入及引導接駁公車進入收費停車場及配合停車場滿場機制引導至東興宮、台2丙線及龍門運動公園（搭乘接駁公車）停放。

第3管制點設在台2線、福隆街口，利用號誌控管以「集體放行」方式，快速疏導往來火車站之遊客，通過台2線至活動會場。

第4管制點則是設在台2線靈鷲山入口處，從宜蘭前往基隆方向之車輛，嚴禁違規逆向跨越行駛，並視交通狀況調撥車道，疏導車潮順利通過會場。

由於會場內有販售酒精飲料等，警方呼籲遊客儘量搭乘大眾運輸工具，避免嗨過頭而有酒後駕車等違規行為。遊客如搭乘火車前往，於出站後可依指示牌規劃動線進入活動會場，另台灣鐵路局於活動期間將加開火車班次，民眾可多加利用。