抗議台鐵在「公司化」過程未顧及員工權益，全國火車駕駛產業工會提出中秋及國慶連假不上班，據了解已有九成九司機員連署；去年發動「五一不加班」的台鐵另一工會台鐵企業工會，下午也發出聲明表示，台鐵公司化迫在眉睫，所有的承諾一項都沒有兌現，「你們不仁不要怪我們不義。」

台鐵工會向蔡政府喊話指出，台鐵公司化迫在眉睫，所有的承諾一項都沒有兌現，把員工當猴子耍，也許政府認為採用一拖再拖的模式，一旦到了明年元旦，一切米已成粥，我們也無力反抗，我們就用行動告訴政府，你們不仁不要怪我們不義，先背棄彼此誠信的是政府，政策是政府應該要對民眾、對選民的照顧，而不只變相的剝削另一群可憐的勞工，人前用維護安全的假正義來道德綁架台鐵與民眾，背地裡卻在子法談判中避談行車安全，放眼談的全是如何將台鐵利益瓜分。

台鐵工會表示，不齒這樣霸道、不講社會責任的政府，全國火車駕駛產業工會決定發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，今(13日)連署截止，已逾9成9司機員表態不出勤，沒連署司機員全台不到10人，台鐵中秋節疏運恐開不出幾班列車。

台鐵工會表示，停駛列車不是我們最主要的目的，我們只是用這樣激烈的手段讓政府正視我們的需求，子法談了一年多，柔性談判也夠長了，不要再說我們用這種手段來威脅人民跟政府，我們試過柔性溝通但沒用，也沒人有誠意談，發出預告對於政府還有所期待，但看來期待越大傷害越深，只能先跟民眾說抱歉了！我們努力過但政府漠視了，明天將向台鐵人事單位提送不加班連署，請求政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，以維護台鐵員工職業價值與專業之認同。