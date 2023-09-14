國際巨星成龍。（示意圖/達志影像/shutterstock）

華為Mate 60系列新機上市後，在大陸銷售火爆、一機難求，連娛樂圈大明星都不見得買得到。有大陸網友在成都崇州的華為門市捕獲巨星成龍，並拍下他挑選手機的畫面轉發微博，雖然有網友呼籲華為老總送1支新機給成龍，但也有不少人嚇喊「千萬別讓他代言」，還挖出成龍代言屢屢出事的恐怖魔咒。

香港01報導，日前有大陸網友表示，自己在成都崇州的華為專賣店巧遇大明星成龍，一身黑白休閒裝選購新機，作風相當低調，他把玩Mate 60 Pro樣品機後，心動想買下，但店員告知他沒有現貨，只能預訂，最後成龍買了另一款華為手機Mate X3。

成龍挑手機的畫面被拍下轉發微博，掀起一票網友熱烈討論，有人喊話華為老總，送一支新機給成龍，畢竟這是免費的代言機會，但也有網友狂喊千萬不要，還挖出成龍代言過的企業或產品常出事。

媒體先前報導，成龍曾代言中國電腦品牌「小霸王」學習機，最後公司倒閉；代言大眾汽車旗下「開迪」汽車，在賣了近千輛後停產；代言「霸王」中藥洗髮精，產品被查出致癌；代言「思念」水餃，產品被查出細菌超標下架等。

其實成龍代言產品很多，不是每次都出問題，例如格力空調就一直賣得很好。

話說回來，已有不少明星、名人爭相買華為Mate 60手機，並在網路上曬機分享，包括賭王何鴻燊女兒何超蓮等，其實也不需要

找代言人。