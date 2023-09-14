高雄市地政局今年度針對燕巢、田寮、杉林、美濃區4區共6地段8948筆土地進行地籍圖重測，總面積高達1784公頃。地政局指出，27日起公告30日，土地所有權人若有異議，期限內向轄管地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。（高雄市地政局提供／崔正綱高雄傳真）

鑒於日治時期地籍圖因年代久遠，圖紙破損嚴重、製圖精度不符現代需求等原因，高雄市地政局持續辦理地籍圖重測，今年度針對燕巢、田寮、杉林、美濃區4區共6地段8948筆土地進行地籍圖重測，總面積高達1784公頃。地政局指出，9月27日起至10月27日止公告30日，公告期間土地所有權人若有異議，期限內向轄管地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。

地政局指出，台灣經濟成長，土地使用強度提高，對地籍圖精確度要求也日益增加。日治時期地籍圖因年代久遠，不僅紙圖伸縮、破損嚴重，且當時的製圖精度已不符現代需求；又數十年來，土地因人為或天然地形變遷，界址與原地籍不符，容易發生界址爭議，因此需辦理地籍圖重測。

地政局表示，今年辦理地區分別為燕巢區尖山段、田寮區狗氳氤段及古亭坑段、杉林區十張犂段及茄苳湖段、美濃區龍肚段二小段等4區6段，共8948筆土地，總面積高達1784公頃；預計明年度地籍圖重測預計辦理地區計為燕巢區尖山段及千秋寮段、田寮區牛稠埔段、杉林區杉林段、甲仙區東大邱園段、美濃區龍肚段二小段等5區6段，已陸續辦理前期作業中。

地政局說明，相關地籍圖重測成果自9月27日起至10月27日止公告30日，公告期間土地所有權人若有異議，得於公告期間內，向轄管地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。公告期滿無異議者即屬確定，依法辦理土地標示變更登記，並以書面通知土地所有權人換領土地所有權狀。

地政局補充，土地所有權人如對重測結果有疑義者，可於前述公告期間內攜帶通知書、身分證明文件等向土地所轄地政事務所閱覽重測後之地籍公告圖及重測結果表、冊；而對地籍圖重測公告事宜倘有不明瞭之處，歡迎與各轄管地政事務所聯絡。另外土地所有權人亦可至地政局土地開發處、各地政事務所網站或內政部國土測繪中心網站閱覽地籍圖重測成果。