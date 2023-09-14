有中國大陸百元商店之稱的名創優品，可說是結合日本Uniqlo、無印良品以及大創的商業概念於一身。彭博社表示，若按技術面來看，名創優品的股價交易清淡且已買超，空頭已伺機而動，近期漲勢應該會收斂。

法國投資公司Tocqueville Finance表示，表現一直優於預期的名創優品，在中國大陸較小的城市或海外地區，還是有明顯的成長潛力。且名創優品跟房地產不景氣、被北京中央嚴管以及地緣政治風險等利空都沒關係。

名創優品在截至6月的3個月內，寫下創新高紀錄的海外營收，銷售量和淨利也連續9季都超乎市場預估。看空者指出，名創優品的股價是未來獲利預估的27倍，拼多多為18倍，阿里巴巴僅9倍。

根據調研單位IHS Markit統計，從14天的相對強弱指數來看，自8月29日以來，名創優品的股價一直在超買區，想要做空的也從7月底不到5%，一下子就增加到15%以上。

就營業層面來說，名創優品嚴格的供應鏈管理，可有效控制成本並提供更多產品。名創優品最新的美國大型商店，於5月在紐約時代廣場開幕，曝光度增加之下，也有助成為全球超級品牌截至6月底，名創優品在中國大陸有3,600多家門市，海外有2,100多家，目標是最晚到2028年，海外業務占總業務量的70%。