榮成2023年上半年合併營收227.71億元，年減15.05％、為近3年同期低。營業虧損4.51億元、較去年同期獲利3.28億元大幅轉虧，創同期新低。加上業外亦顯著轉虧達4.51億元拖累，使歸屬母公司稅後虧損9.63億元、每股虧損0.73元，均創同期新低。

榮成財務長暨發言人王瑞榮表示，若排除1、2月年節歲修影響，今年台灣二林廠稼動率如往年維持100％滿載，中國大陸3廠平均稼動率維持逾95％，其中平湖廠跟無錫廠趨近100％，湖北廠略差、但仍維持逾90％水準。

王瑞榮指出，榮成今年台灣獲利恢復穩定，但中國大陸年初解封後終端需求尚未完全恢復，受經濟復甦不如預期影響，拖累集團整體營運明顯虧損，但整體虧損狀況已逐季收斂好轉，第二季歸屬母公司稅後虧損3.26億元、每股虧損0.25元，收斂至近1年最佳。

榮成8月自結合併營收40.2億元，月增12.88％、年減9.05％，回升至近3月高，營業利益0.26億元，較7月及去年同期顯著轉盈。惟受業外虧損加劇拖累，歸屬母公司稅前虧損0.62億元，虧損幅度月增21.31％、年減達72.17％，稅前每股虧損0.04元。

王瑞榮表示，榮成5月本業營運已轉正，但6、7月再度轉為小幅虧損，判斷主要由於中國大陸大廠6月後無停機計畫，導致工紙市場供給增加所致。不過，經過2個月的供需調整，榮成8月本業營運已轉盈，8月後原紙庫存也有明顯去化。

展望後市，王瑞榮指出，中國大陸景氣復甦速度雖不如預期，但工紙及紙箱需求均逐月增溫，特別是包裝市場用紙。在各大廠無明顯停機的情況下，8月底工紙價格仍有小幅漲價，顯示中國大陸經濟仍持續復甦，認為工紙市場目前應已位處谷底，狀況不會再差。

不過，王瑞榮也坦言，雖然8月下旬中國大陸成品紙價有所提升，但僅小漲2～3％，與以往旺季相比仍有段距離，目前還看不到何時會出現明顯爆發成長跡象。因此，今年9～12月的產業旺季是否還能迎來一波漲勢，目前仍有待觀察。

王瑞榮表示，榮成近幾月銷量有拉高趨勢，目前第三季看來損益狀況已有明顯改善。面對時序進入工紙傳統旺季，但產業景氣何時能脫離谷底仍狀況不明下，將持續專注於內部降本改善工作，為市場景氣波動回升前做好準備。