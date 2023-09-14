「台版柬埔寨案」第二波起訴「藍道」杜承哲、薛隆廷、黃俊杰、王昱傑，士林地院國民法官專庭14日下午首次開庭，4名被告的辯護人均以案情反覆，卷證資料多達100多頁，非經長久時日，難以完成審判，聲請不行國民法官程序，檢察官也計算調查證據時間須142小時，還不包括交互結論、辯論、評議所需時間，聲請改行通常程序，法官諭知候核辦。

杜、薛、黃、王4人的辯護人均稱，被告坦承有組織犯罪、私刑拘禁、詐欺、洗錢等罪，否認有私刑拘禁致死、加重強盜，並稱主觀上沒有遇見的可能，並否認有發起、主持、操縱或指揮犯罪組織犯行，王則承認參與犯罪組織擔任轉帳手，否認有餵毒、強盜等。

4名被告的辯護人審前協商會議結果，均認為此案繁雜，非經長久時日顯難完成審判，聲請轉軌，改以通常程序。檢察官依法官要求，計算案件在審理階段，提示證據所需時間，包括傳喚證人，物證辨識、通聯、交易明細，連同鑑定報告結果，須逐字唸給國民法官聽，每項證據所需的時間，經法官加總共須8560分鐘，約142小時40分鐘，若以每天8小時計算需要近18日完成。

其中告訴代理人提議，是否將私刑拘禁致死部分交由國民法官審理，其他組織犯罪、洗錢等罪改由通常程序，檢、辯雙方均認為案件無法切割，檢方認為私刑拘禁是以詐欺集團餵藥、拘禁以及凌虐3名被害人致死，很難不提詐團惡劣行徑，法官聆聽雙方以及參與人意見後，諭知候核辦。

全案源起於去年11月，「藍道」杜承哲擔任詐團首腦、薛、黃則是幹部，與S姐傅女共組詐團，去年11月以桃園、淡水為據點，並利用「飛機」軟體，準備手銬、FM2毒品拘禁人頭帳戶被害人，以「強控」方式虐待61人，其中3人腳部潰爛、壞死，為了辦理網路銀行、約定轉帳，囚禁眾人，可預見其死亡，並且3名死者屍體運送至桃園、南投山區棄屍，杜男等4人被控私刑拘禁致死等罪。