美國今天與巴林簽定加強防務和經濟關係的協議，展現對這個10年前面對武器禁運的波斯灣君主國的支持。

與鄰國伊朗關係緊張的巴林已是美國海軍第五艦隊（US Navy's Fifth Fleet）司令部所在，但這份協議透過加強合作，包括承諾情報分享等，來鞏固兩國關係，兼具象徵與實質意義。

美國國務卿布林肯在與巴林王儲薩爾曼（Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa）舉行的簽字儀式上表示，這份協議可讓「我們在威脅出現時，更好地判斷或因應」。

布林肯表示：「協議的核心具有共同目標，共同合作打造更安全、更繁榮、與世界聯繫更緊密的地區。」

這份「全面性安全整合與繁榮協議」（Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement），也將促進科學交流、投資機會，並致力於再生能源領域。